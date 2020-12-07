Son dakika haberleri... Rize'de koronavirüs vakaları arttı, randevulu muayene dönemi başladı! 'Pandemi sürecinde ilimiz için bir milat'

Rize'de Covid-19 vakalarının beraberinde getirdiği hastanelerdeki yoğun iş yükünün azalması amacıyla yeni düzenlemeye gidildi. Kentte bugünden itibaren hastane polikliniklerinde koronavirüs vakaları dışında yalnızca Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan hastalara hizmet verilmeye başlandı. Uygulamanın ilk gününde hastanelerdeki yoğunlukta azaldı.

'HASTALAR UYGULAMADAN MEMNUN'

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral pandemi kurulunun almış olduğu kararla 7 Aralık tarihinin kent için milat olarak belirlendiğini söyleyerek, "Hastanelerde çok ciddi bir yoğunluğumuz vardı. Buna rağmen pandemi döneminde hiçbir hizmette aksamız olmadı. Bugün itibariyle randevulu muayeneler başladı. Vatandaşımızın da bu konuda bize katkısı olduğunu görüyoruz. İstemesek de poliklinik önlerinde bir yoğunluk, yığılma yaşanıyordu. Pazartesi bizim en yoğun günümüzdür. Bugün randevulu sistemde beraber koridorlardaki boşluğu görüyoruz. Hemşehrilerimiz bu uygulamadan memnun. Biz önümüzdeki 1 aylık süreçte hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Pandemiyi sadece sağlık çalışanlarının gayreti ile yenmek mümkün değil. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle çalışanlarımız da bir bulaş yaşanıyordu. Hastanedeki yoğunluğun düşürmesi ile bu bulaşta az olacaktır Bu da bizim gücümüzü uzun süre kullanmamızı yarayacak" dedi.

'BU UYGULAMA HEP SÜRMELİ'

Randevu alarak hastaneye tedavi için gelen Rahime Demiroğlu, "Hastaneler boşalmış, kimse yok, bu manzara bizi sevindirdi. Önceleri pandemide olsa yine de çok doluydu. Randevulu sistem bence hep devam etmeli" dedi.

Sevgi Güçlü de "Sistemden randevumu aldım, geldim. Çok boş buldum hastaneyi, sevindim. Normalde çok kalabalık olması gerekiyordu, hele de pazartesi günü. Görüyoruz ki randevulu sistem uygulaması işe yarıyor” diye konuştu.