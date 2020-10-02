Son dakika haberleri: Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama! Sinyaller ele verdi...

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Muğla’da öldürüldükten sonra cesedi bir varil içerisinde ormana atılmıştı. Gültekin’in cesedi 5 gün sonra bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Muğla’da bar işleten Metin Cemal Avcı tutuklanmış ve suçunu da itiraf etmişti. Zanlı Pınar Gültekin’in kendisine şantaj yaptığını, evli olduğu için aralarındaki ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ettiğini de iddia etmişti. Zanlı Avcı cinayeti tek başına işlediğini, sonrasında Pınar’ın cesedinin varile konması ve taşınmasını da tek başına yaptığını anlatmıştı. Ancak olay yerinde ikinci bir kişinin de olduğu şüphesi hep gündemdeydi. Gültekin ailesi de bu şüpheyi dile getiriyordu.

HTS SİNYALLERİ OLAY YERİNDEN

Bu şüphenin peşinden giden soruşturma birimleri yeni bir bulguya ulaştı. Tutuklu zanlı Metin Cemal Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın (26) telefon sinyallerinin abisiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine Mertcan Avcı da gözaltına alındı. Ancak sinyaller olay gününden hemen sonra Pınar’ın kayıp olduğu dönemde olduğu için bu zanlı olaydan sonra abisiyle birlikte olay yerine giderek ‘delil karartmakla’ suçlanıyor. Cinayete herhangi bir şekilde yardım ettiğine ettiğine dair bir suçlama veya delil yok.



‘BİRA ALMAYA GİTMİŞTİM’

İfadesi alınan Mertcan Avcı cinayetin işlendiği bağ evine gittiğini kabul etti ancak delil karartma suçlamasını reddetti. Bağ evinde alkollu içkileri koydukları depo olduğu için oraya gittiğini söyleyen Avcı “İşyeri için biraları almaya gidiyordum. Herhangi birşey görmedim”dedi.

Soruşturma devam ediyor. ‘Delil karartmak’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.