Son dakika haberleri... Parkta dehşeti yaşadı: 'Bir anda acı hissettim, çığlık attım'

Olay, saat 10.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Karaçayır Parkı'nda meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan M.C.'yi yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, ekmek bıçağı ile bacağı ile ellerinden yaralandı. Çevredekilerin genç kıza yardıma koştuğu sırada saldırgan ekmek bıçağını olay yerine atıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri M.C.'ye ilk müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise kaçan saldırganı, kimliğini belirleyip yakalamak için bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

Genç kızın ifadesinde saldırganı tanımadığını belirterek, "Parkta yürüyordum. Tanımadığım bir kişi yanıma yaklaştı. Bir anda bacağımda bir acı hissettim. Çığlık attım. İki defa daha bıçağı salladı. Elime ve bacağıma geldi. Çığlıklarım üzerine çevredekiler koşmaya başlayınca saldırgan kaçtı" dediği öğrenildi.