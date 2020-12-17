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GeriGündem Son dakika haberleri... Ölüm haberleri peş peşe gelmişti! Şoke eden sipariş detayı...
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DHA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Ölüm haberleri peş peşe gelmişti! Şoke eden sipariş detayı...

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Bursa’da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Uğur Kökkoparan ‘ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiği ortaya çıktı.

Kargoyla Bursa’ya getirilen 1 ton sahte alkol, piyasaya sürülmeden polis ekiplerinde ele geçirildi.

Ayrıntılar birazdan...

Bursada ölüm bidonları böyle taşınmış
Bursa'da ölüm bidonları böyle taşınmış

 

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