DHA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 13:29,
Son dakika haberleri... MSB'den ortak devriye açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
Bakanlık tarafından ayrıca devriyeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle