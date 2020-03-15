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DHA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 13:29,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri... MSB'den ortak devriye açıklaması

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Son dakika haberleri... MSB'den ortak devriye açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.

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  • MSB, ortak devriyeden fotoğraflar paylaştı
  • MSB, ortak devriyeden fotoğraflar paylaştı
  • MSB, ortak devriyeden fotoğraflar paylaştı
  • MSB, ortak devriyeden fotoğraflar paylaştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.

Bakanlık tarafından ayrıca devriyeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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