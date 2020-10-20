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Haber Giriş: 20.10.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... MHP lideri Bahçeli'den 'askıda ekmek' tartışmasına yanıt

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Son dakika haberleri... MHP lideri Bahçeli'den 'askıda ekmek' tartışmasına yanıt
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İşte Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Biz askıya ekmek koyduk ekmeksizler birer birere saklandıkları delikten ortaya çıktı. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Milletimizin ekmeğine göz koyacak kadar nankörsünüz. Bunların mayaları lekeli sicilleri bozuk... Fitneye tevessül etmesinler. bizden ekmek istesinler. Layık değilseler bile onlara gönderecek cömertlik bizde vardır.

Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır. Kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan herkes memnun. Bu gelişmeler karşısında moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler hemen harekete geçmiştir.

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