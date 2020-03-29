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AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri.. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan '48 saat hiç çıkma' çağrısı

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Son dakika haberleri.. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan '48 saat hiç çıkma' çağrısı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."

 

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