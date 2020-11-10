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Haber Giriş: 10.11.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Genç kızın feci ölümü! İp atlarken hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri... Genç kızın feci ölümü! İp atlarken hayatını kaybetti
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Samsun'da evinin önünde ip atlarken düşen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Sinem Gürgün evinin önünde ip atlarken düştü. Yaralanan genç kız Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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