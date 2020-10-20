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Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Edirne'de tepki çeken görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

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Son dakika haberleri... Edirne'de tepki çeken görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
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Tunca Nehri'nin debisi düşünce daha önce nehre atılan çöplerde ortaya çıktı. Suyun içerisinde yer alan koltuk, otomobil lastiği ve çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu

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  • Atılan çöpler nehir debisi düşünce ortaya çıktı
  • Atılan çöpler nehir debisi düşünce ortaya çıktı
  • Atılan çöpler nehir debisi düşünce ortaya çıktı
  • Atılan çöpler nehir debisi düşünce ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nin hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışların azlığından dolayı debisinde düşüş yaşandı.

Yazdan bu yana düşük seviyelerde akan nehrin yüzeyinin bir bölümü yosunlarla kaplandı.

Sığ kesimlerde ise nehre önceden atılan çöpler görülmeye başlandı.

Tarihi Tunca Köprüsü civarında suyun içerisinde yer alan koltuk, otomobil lastiği ve çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.
Çevre kirliliğine yol açan ve akarsuyu kirletenleri kınadıklarını belirten vatandaşlar, çevrenin emanet olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

"DOĞAL YAŞAMI ETKİLİYOR"

Vatandaşlardan Doğukan Karaca, su seviyesinin azalmasıyla kirliliğin ön plana çıktığını söyledi.

Nehirde koltuk, otomobil lastiği ve çokça şişe olduğunu belirten Karaca, "Bu durum doğal yaşamı etkiliyor. İçinde balık olduğunu biliyoruz ama onlar da kirlilik nedeniyle son zamanlarda azaldı." dedi.

Ender Karaca da çevreye herkesin duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

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