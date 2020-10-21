Son dakika haberleri... Bugün Antalya! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, öğle saatlerinde yağmur ve rüzgar etkili oldu. Sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Rüzgar nedeniyle Meltem Mahallesi'nde bir ağaç kaldırıma devrildi, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde devrilen ağaç 2 araçta hasara yol açtı.

Kaş ilçesinde de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Araçları yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmur sularının yüksek kesimlerden getirdiği çamur nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü. Rüzgar nedeniyle bazı tabelalar devrildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metrekareye 14 kilogram yağış düştüğünü, bazı noktalarda bunun 20 kilogramı bulduğunu belirterek, "Ancak kısa süreli bir yağış oldu. Su birikintilerine neden oldu." dedi.

Hafta sonu yağış beklenmediğini aktaran Gültekin, hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükselmesini öngördüklerini vurguladı.

'ANTALYA'DA SICAKLIK, MEVSİM NORMALLERİNİN 4-5 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK'

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, Antalya'da etkili olan yağışların bugün itibarıyla kenti terk edeceğini açıkladı. Gültekin, “Bugün 23 derece olan sıcaklığımız, pazar 31 dereceye kadar çıkıyor. Mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkıyor" dedi.

'2020 Yılı 4'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Dr. Gültekin, Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken birkaç gündür aniden bastıran yağışın hayatı olumsuz etkilediğini anlattı. Yarından itibaren havanın ısınacağını belirten Gültekin, pazar günü sıcaklığın 31 dereceye kadar ulaşacağını açıkladı.

'TÜM ZAMANLARIN SICAKLIK REKORLARINI KIRDIK'

Gelecek haftanın hava durumunu aktaran Dr. Mehmet Latif Gültekin, “Yağışlarımız bugün bitiyor. Sıcaklık tırmanışa geçiyor. Bugün 23 derece olan sıcaklığımız pazar günü 31 dereceye kadar çıkıyor. Mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkıyor" diye konuştu.

Yaz aylarında hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerine çıktığını hatırlatan Gültekin, “Tüm zamanların sıcaklık rekorlarını kırdık. Yeni bir yağış sezonundan geçiyoruz. Beklentimiz yağışların mevsim normallerinin altında geçmesi şeklinde. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde" dedi.

3 AYLIK DÖNEMDE YAĞIŞ, DOLU VE HORTUMA DİKKAT

Antalya'da kasım, aralık ve ocak aylarında yıllık yağışın yüzde 60'ını aldıklarını belirten Dr. Gültekin, “Kuvvetli yağışla birlikte meteorolojik olaylar da yaşanıyor. Dolayısıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızın kuvvetli yağış, dolu, hortumlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu.