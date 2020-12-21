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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Avukat 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte o anlar...

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Son dakika haberleri... Avukat 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte o anlar...
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Kayseri'de avukat Hayriye Sena B.'nin (25), 8'inci kattan düşerek ölmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Melikgazi ilçesi, Sivas Bulvarı'ndaki apartmanın 8'inci katında oturan avukat Hayriye Sena B., önceki gün oturma odasının penceresinden beton zemine düştü. Hayriye Sena B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayriye Sena B.'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken, düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Hayriye Sena B.'nin beton zemine düşmesi, vatandaşların başında toplanması ve sağlık ekibinin müdahalesi yer aldı.

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