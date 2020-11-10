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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Annesi gözyaşlarına boğuldu: Niye böyle yapıyorsun oğlum

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Son dakika haberleri... Annesi gözyaşlarına boğuldu: Niye böyle yapıyorsun oğlum
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Antalya'da işinin bozulduğunu ve eşi tarafından terk edildiğini söyleyen E.T. (40), 4 katlı binanın terasına çıkıp intihar girişiminde bulundu. E.T., ikna edilmesinin ardından çatıdan inince kendisini bekleyen annesine sarılıp gözyaşı döktü. Anne S.K., "Niye böyle yapıyorsun oğlum, ciğerimi mi yakmak istiyorsun?" diyerek ağladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Zerdalilik Mahallesi, Cebesoy Caddesi bulunan 4 katlı binanın terasında meydana geldi. İşinin bozulduğunu ve bu süreçte eşinin 2 çocuğunu da alarak evi terk ettiğini söyleyen E.T., çıktığı terasta intihara kalkıştı. Elinde maket bıçağı da olan E.T.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Terasa çıkan polis, maket bıçağını boynuna dayayan E.T.'yi eyleminden vazgeçirmek için ikna konuşmasına başladı.

Bu sırada olay yerine gelen anne S.K. ise gözyaşı dökmeye başladı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışmasının ardından E.T. çatıdan indirildi. Aşağıda kendisini bekleyen annesinin yanına giden E.T. sarılıp, ağladı. Oğlu ile beraber gözyaşı döken S.K. ise "Neden böyle yapıyorsun oğlum, benim ciğerimi mi yakmak istiyorsun?" dedi. Anne- oğul, polis merkezine götürüldü.

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