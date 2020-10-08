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AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: 'Ben yargıyım hesap vermem' anlayışı kabul edilemez

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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: 'Ben yargıyım hesap vermem' anlayışı kabul edilemez
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Ben yargıyım hesap vermem) anlayışı asla kabul edilemez" dedi.

Bakan Gül ayrıca "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur" ifadelerini de kullandı.  

Bakan Gül, AİHM'in, Ermenistan’ın başvurusu üzerine verdiği kararla ilgili olarak ''Siyasi ve asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karardır" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmalar hakkında da Bakan Gül, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak için her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur" dedi.

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