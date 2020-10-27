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DHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Yunanistan sınırında 13 FETÖ şüphelisi ve 1 PKK'lı terörist yakalandı

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Son dakika haberler: Yunanistan sınırında 13 FETÖ şüphelisi ve 1 PKK'lı terörist yakalandı
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Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi bir teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi bir teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.

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