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Halil YILMAZ - İstanbul DHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 11:22,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adalet Sarayı'nda

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İSMEK soruşturmasında görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ifade verdi.

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlarına hakaret ettiği öne sürülen Yeşim Meltem Şişli hakkında  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Şişli saat 10.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yeşim Meltem Şişli, yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

Yeşim Meltem Şişli'nin verdiği ifadede suçmaları kabul etmediği öğrenildi.

Hakaret iddialarının ardından 8 Şubat'ta görevinden istifa eden Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da beş müfettiş görevlendirmişti.

Yeşim Meltem Şişli İBB’deki görevinden istifa etti
Yeşim Meltem Şişli İBB’deki görevinden istifa etti

 

 

 

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