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Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:12,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Yeraltı dünyasının ünlü isminin eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti

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Son dakika haberler... Yeraltı dünyasının ünlü isminin eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti
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1996'da hayatını kaybeden yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy vefat etti. Hülya Ağansoy'un yaşamını yitirmesini ailesi duyurdu. Hülya Ağansoy'un yarın toprağa verileceği öğrenildi.

1996 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy vefat etti.

Hülya Ağansoy'un yaşamını yitirmesini ailesi duyurdu.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Öte yandan Hülya Ağansoy'un cenaze töreni, yarın öğle namazına müteakip Mecidiyeköy Merkez Camiinden (Valide Sultan Pereste Hatun Camii) kaldırılacağı öğrenildi.

Son dakika haberler... Yeraltı dünyasının ünlü isminin eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti

MORGDA İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Tevfik Ağansoy, 27 Ağustos 1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ağansoy’un öldürülmesinin ardından morgda cansız bedenine sarılan eşi Hülya Ağansoy, Alaattin Çakıcı’yı tehdit ederek, “Sana söz verdiğimi gibi ağlamıyorum. Onun kanını aldığım zaman ağlayacağım aslanım” diyerek intikam yemini etmişti.

Eşinin cansız bedeni başında ağlamayarak açıklama yapan Hülya Ağansoy, 'O baba ise ben de Ana'yım. Çakıcı artık bitmiştir. Çok kan akacak.' ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberler... Yeraltı dünyasının ünlü isminin eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti

Tevfik Ağansoy

 

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