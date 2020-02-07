Son dakika haberler: Yalova'da büyük vurgun! Telefonlara cevap vermedi, ortadan kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi. Telefonları vasıtası ile de şahısla iletişim kurulamadı.



Bu kapsamda Muhasebe Servisi tarafından yapılan çalışma neticesinde R.E adlı şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi.



Bunun üzerine Yalova Belediyesi Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne şahısla ilgili başvuruda bulundu.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahısla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyu ile paylaştı.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR