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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

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Son dakika haberler: Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
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Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. 

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan T.T, H.Ç. ve E.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Zanlıların savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. 

SORUŞTURMA

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit G'nin sekreteri B.T, soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G, tutuklanmış, Halit G'nin şoförü B.E, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. 

Önceki gün düzenlenen operasyonda ise belediye personeli olmadıkları öğrenilen T.T, H.Ç. ve E.G. de soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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