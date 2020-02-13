MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Üsküdar'da korkutan yangın
GeriGündem Son dakika haberler: Üsküdar'da korkutan yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 13:01,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Üsküdar'da korkutan yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Üsküdar'da korkutan yangın

İstanbul Üsküdar'da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemeleri yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.

Üsküdar Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan  inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında bulunan izolasyon malzemeleri çalışma sırasında alev aldı. Çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle