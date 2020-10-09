MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Yunanistan'a 'Lozan' uyarısı
GeriGündem Son dakika haberler... Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Yunanistan'a 'Lozan' uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Yunanistan'a 'Lozan' uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Yunanistan'a 'Lozan' uyarısı
Abone Olgoogle-news

Türkiye, yeni bir NAVTEX ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti.

Türkiye'den bir NAVTEX ilanı daha geldi. 14 Eylül ve 22 Eylül'deki NAVTEX ilanlarının ardından İzmir İstasyonundan yayınlanan NAVTEX ilanında Yunanistan'a 3. kez 'Lozan' uyarısı yapıldı.

Yeni NAVTEX ilanı ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan edildi.

İzmir istasyonu tarafından yayınlanan "LA08-215/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Midilli Adasının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle