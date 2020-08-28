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DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Tophane'de tramvay halk otobüsüne çarptı

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İstanbul Tophane'de Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Tophane'de Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapan halk otobüsüyle çarpıştı

Öte yandan Metro İstanbul'dan "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." açıklaması yapıldı.

Son dakika haberler... Tophanede tramvay halk otobüsüne çarptı

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