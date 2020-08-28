DHA
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Son dakika haberler... Tophane'de tramvay halk otobüsüne çarptı
İstanbul Tophane'de Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Tophane'de Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapan halk otobüsüyle çarpıştı
Öte yandan Metro İstanbul'dan "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." açıklaması yapıldı.
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