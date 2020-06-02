AA
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Son dakika haberler: Terör örgütüne darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi...
MSB, ''Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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