MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Terör örgütüne darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi...
GeriGündem Son dakika haberler: Terör örgütüne darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Terör örgütüne darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

MSB, ''Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle