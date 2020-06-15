Son dakika haberler: Terör örgütüne ağır darbe! Hedefler yerle bir edildi

Son dönemde Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudut ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatı düzenlendi.



Pençe-Kartal Operasyonu'nun detaylarını Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, CNN Türk ekranlarında Kenan Şener'e anlattı.



Güvenlik Uzmanı Ağar'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:



Sadece Sincar’da sahadan gelen bilgilerle 20’den fazla hedefin vurulduğu doğrultusunda. Türkiye şimdiye kadar Sincar’da böle bir etki ortaya koymadı. Sincar PKK için bir karargaha dönüşmüş durumda. Hem siyasi, hem de askeri anlamda. Oradaki Ezidi dramını kullanıyorlar.



Bakıldığı zaman genelde karargahların ve kontrol noktalarının vurulduğunu görüyoruz. Kamp noktaları vuruldu. Hakim tepeler sayesinde bütün noktalardaki hareketliliği kontrol etmiş bulunuyorsunuz.



Mühimmat depolarının, kimyevi madde depolarının yandığını görüyoruz. Lojistik üs noktaları vuruldu.



Sincar, Suriye ile Irak arasında bir geçiş noktası.



Buralarda PKK kendisini güvende hissediyordu. Pençe harekat bölgelerinin ötesinde sızma var. 'Haziran ayını eylem ayı ilan ediyorum...' 'Basacağım' diyen PKK'nın basılması çok önemli... Kendisini güvende hissettiği noktalarda vurulması çok önemli.



Lider kadrolarda büyük etkisizleşme ortaya çıkmaya başladı.



81 hedefin imha edildiği operasyon sadece etki odaklı değil, aynı zamanda siyasi, gözdağı olan bir harekat.



