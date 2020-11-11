Son dakika haberler... Takipçi uğruna skandala imza attı! Ayda bebekli rezalet
İzmir depreminin acısı sürerken, bir TikTok fenomeninin paylaştığı video büyük tepki çekti. Ceylin Akçalı isimli genç kız, İzmir depreminden 91 saat sonra kurtarılan ve depremin simgesi haline gelen Ajda bebeğin enkaz altından çıkarılma anlarını TikTok takipçileri için canlandırdı. Ceylin Akçalı, fonda hareketli bir müziğin yer aldığı video ile ilgili gelen eleştirilere de "Siber zorbalık şikayetinde bulunacağım yanınıza kalmayacak" açıklamasında bulundu.
İzmir'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar gördü, yıkıldı.
TikTok kullanıcısı Ceylin Akçalı ise yıkılan binalarda enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurguladığı bir video paylaştı. 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in de yaşadıklarıyla ilgili video çeken Akçalı'nın paylaştığı görüntü, kısa sürede tepki çekti.
Ceylin Akçalı isimli kullanıcının paylaştığı görüntüde, bir depremzedenin ağır bir eşyanın altında olduğu ve gözyaşlarıyla kurtarılmayı beklediği, kurtarıldıktan sonra da kaybettiği ailesi ve evi için ağladığı anları canlandırdığı görülüyor.
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: YANINIZA KALMAYACAK
Gelen tepkilere Twitter'dan cevap veren Ceylin Akçalı 'Beni liçleyen kişiler hakkında siber zorbalık şikayetinde bulunacağım. Yanınıza kalmayacak yani.' ifadelerini kullandı.
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