MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Sosyal medyada infial yaratmıştı... Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
GeriGündem Son dakika haberler... Sosyal medyada infial yaratmıştı... Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 31.08.2020 - 21:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Sosyal medyada infial yaratmıştı... Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Sosyal medyada infial yaratmıştı... Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadaki mesajı büyük tepki çeken Süleyman Kaan Altınok'un gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, önceki gün Twitter'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim" dedi.

Son dakika haberler... Sosyal medyada infial yaratmıştı... Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı

Başkan Yavaş, "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" ifadeleriyle Büşra hemşireye cevap verirken, hazırlanan aşureler de Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

Son dakika haberler... Sosyal medyada infial yaratmıştı... Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı

TEPKİ TOPLADI

Twitter'da bir kullanıcı, Başkan Yavaş'ın açıklamasını paylaşarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Büşra hemşirenin iş feshini sonlandırmasını istedi. Kullanıcının bu paylaşımı sosyal medyada tepki toplarken, 'Büşra hemşire' ise hesabını silmek zorunda kaldı.

 GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır."

Bakan Kocadan Büşra hemşireye destek
Bakan Koca'dan Büşra hemşireye destek
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle