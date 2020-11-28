Son dakika haberler: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi son durum!

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak.

KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar alış-veriş yaparken, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uydukları görüldü.

KAYSERİ KISITLAMA ÖNCESİ BOMBOŞ KALDI

Kayseri’de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehrin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasının henüz başlamamasına karşın insanların sokağa çıkmadıkları görüldü. Şehrin en yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı da boş kaldı. Trafik yoğunluğunun da fazla olmadığı görüldü.