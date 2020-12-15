Olay, Abide-i HÃ¼rriyet Caddesinde saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. KoronavirÃ¼s testi yaptÄ±rmak iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kan 5 kiÅŸilik LibyalÄ± aile,ÂÅžiÅŸli meydana geldiÄŸinde 34 ET 8898 plakalÄ± otomobilden inen bir kiÅŸi,Â kadÄ±nÄ±n Ã§antasÄ±nÄ± alÄ±p otomobil ile kaÃ§maya baÅŸladÄ±. LibyalÄ± kadÄ±n olayÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±ÄŸlÄ±klar atmaya baÅŸladÄ±. O sÄ±rada olay yerinde geÃ§en kadÄ±nÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyan ÅžiÅŸli Belediyesi zabÄ±ta ekipleri,Â Â hÄ±zla yanlarÄ±nda geÃ§en 1 kadÄ±n 3 kiÅŸinin bulunduÄŸu otomobili siren Ã§alarak takibe baÅŸladÄ±. ÅžÃ¼pheliler Abide-i HÃ¼rriyet Caddesinden Koca Mansur Sokak'a girdiler.Â Â Kendilerini takip edenlerin polis olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri sanÄ±lan ÅŸÃ¼pheliler, yakalanacaklarÄ±nÄ± anlayÄ±nca otomobili durdurup Ã§aldÄ±klarÄ± Ã§antayÄ± da kaldÄ±rÄ±ma atarak yaya kaÃ§tÄ±lar.

ÅžÃ¼phelilerin otomobili durdurup Ã§antayÄ± kaldÄ±rÄ±ma atÄ±p olay yerinden kaÃ§malarÄ± Ã§evredeki iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

"ZABITA EKÄ°PLERÄ° Ã‡OCUK KAÃ‡IRILDIÄžINI ZANNETMÄ°Åž"

Ã‡evredeki esnaf HÃ¼seyin Demirci â€™â€™BankanÄ±n orda turistlerin Ã§antasÄ±nÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. KadÄ±n baÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ, zabÄ±ta duymuÅŸ siren Ã§alarak otomobili takip etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸlar. ZabÄ±ta ekipleri Ã§ocuk kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannetmiÅŸ. HÄ±rsÄ±zlar sireni duyunca panik yapÄ±p ara sokakta trafik durunca 3 kiÅŸi arabadan inip kaÃ§mÄ±ÅŸlarâ€™â€™ diye konuÅŸtu.

ZabÄ±ta ekiplerinin durumu bildirmesi Ã¼zerine olay yerine gelenÂ polis ekipleri 34 ET 8898 PlakalÄ± otomobilin 6 harfinin siyah bant ile 8 yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Otomobil olay yeriÂ inceleme ekiplerinin incelemesi iÃ§in Ã§ekici yardÄ±mÄ± ile otoparka Ã§ekildi. Ã‡antasÄ± kapkaÃ§a uÄŸrayan yabancÄ± uyruklu kadÄ±n ve eÅŸi ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.