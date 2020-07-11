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AA / Ramiz Kaan OKTAR - DHA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sakarya'daki faciada ayrıntılar ortaya çıkıyor

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Son dakika haberler: Sakarya'daki faciada ayrıntılar ortaya çıkıyor
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde termal tesiste bir kişi, eşi ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü.

İsmail K, ilçedeki bir termal tesiste konaklayan eşi Zeynep K. ve kayınvalidesi Melahat Ü'yü ziyaret etti. Üçlü arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İsmail K, eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açtı.

Daireden seslerin yükselmesi üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekipler, tesisi giriş ve çıkışa kapattı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Ekipler, kaçan İsmail K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'da facia! Eşi ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü
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