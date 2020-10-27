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Haber Giriş: 27.10.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı

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Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, ''Vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da dün son toplantımızı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ve özel hastane yöneticileriyle yaptık. Gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım.'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da dün son toplantımızı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ve özel hastane yöneticileriyle yaptık. Gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım.'' dedi.

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