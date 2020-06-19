Son dakika haberler... Sağanak etkisini artırıyor! Böyle geliyor...

İSTANBUL'DA YAĞIŞ TEKRAR BAŞLADI

İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbul Adliyesi'nin bulunduğu Çağlayan'da aniden bastıran yağmur nedeniyle adliyeye gelen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağmur Üsküdar’da da etkili oldu. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Kısıklı Caddesi’nde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle Sarıyer Ayaza Cendere Caddesi göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden Türkiye'yi etkileyecek olan yağış, böyle gösterildi.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında D-100 karayolunu sel suları bastı. Tamamen sel suları ile dolan yolda trafik tek şeritten sağlanmaya çalışılıyor.

Kocaeli

Kocaeli'nin sanayi merkezlerinden olan Dilovası'nda etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sabah saatlerinde bağlayan yağış sonrasında ilçe merkezinde bazı alanlar ile D-100 karayolu Batı kavşağı kesimi sular altında kaldı. Sel sularına kapılan bazı araçlar su içinde kalırken itfaiye ve belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Sel suları ile kaplanan D-100 kara yolunda ise trafik durma noktasına geldi. Sel sularından geçemeyen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya çalışıyor.

OSMANİYE, ADANA VE KAHRAMANMARAŞ

Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye il geneli, Adana'nın kuzey ve doğusu (Pozantı, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Aladağ, Karaisalı, Kozan, Çukurova, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık) ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde (Andırın, Göksun) gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İskenderun

İSKENDERUN

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Deniz ve kara trafiğinin durma noktasına geldiği ilçede bir çok cadde ve sokak sular altında kaldı. Şehrin ana caddeleri ve İskenderun Adana yolunda su taşkınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı bazı araçlar ise yolda kaldı.

Meteoroloji verilerine göre, metrekareye 50 kilograma kadar yağmur yağmasının ön görüldüğü İskenderun bölgesinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

MERSİN

Mersin'in Gülnar ilçesinde etkili olan dolu yağışı erik ve zeytin ağaçları ile yollara zarar verdi.

İlçede etkili olan dolu yağışı Köseçobanlı Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.

Bağlantı yollarının kullanılamaz hale geldiği mahallede erik ve zeytin ağaçları da yağıştan zarar gördü.

AMASYA

Amasya’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine büyük ölçüde zarar verdi.

Sağanak ve dolu yağışından en çok etkilenen Amasya’nın Yazıbağları ve Karasenir Mahalleleri oldu. Buralardaki tarım arazilerini sağanak yağış ve dolu vurdu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmur ve dolu yağışında 200 dekar örtü altı sera alanı sular altında kaldı. Bin dekarın üzerinde açık arazi sebze üretim alanı tamamen yok oldu.

Dolu ve sağanak yağış en çok patlıcan, biber, marul ve domatesi vurdu. Meyve dallarını da kıran dolunun ardından sağanak yağışla birlikte gelen sel hayatı felç etti.

Ülkenin önemli sebze meyve üretimi yapılan yerlerden biri olan Amasya’da çiftçiler yardım bekliyor.

TOKAT

Tokat'tın Niksar ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yolkonak beldesi Merkez mahallesinde başlayan dolu yağışı, yaklaşık 15 dakika sürdü. Kısa süreli dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü. Dolu yağışı evlere ve ekili alanlara zarar verdi.

AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit ve beraberindeki arama kurtarma ekibi, bölgede inceleme yaptı. Can kaybının yaşanmadığı yağış sonrası, zarar tespit çalışmaları başlatıldı.

ORDU

Ordu'nun Ünye ilçesinde kısa süreliği etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ünye ilçesinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, menfezler taştı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri gün içerisinde Samsun, Ordu ve Giresun’da kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunarak, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

RİZE

Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağış sonucu 15 iş yerini su bastı.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bağlı bazı olumsuzluklar yaşandığını belirtti.

Sağanağın Merkez ve Fıçıtaşı Mahallesi'nde maddi hasarlara sebebiyet verdiğini vurgulayan Mete, "Yaklaşık 15 dükkanımızı su bastı. Yol, kanalizasyon ve su hatlarında hasar meydana geldi. İncelemelerimiz ve personelimiz ile başlamış olduğumuz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

Mete, temizleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açtı.

Nevşehir ve ilçelerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Kozaklı'da Altınsu Mahallesi'nde bazı ev ve termal tesislerin giriş katlarını su bastı, araçlar su ve çamura gömüldü.

Kozaklı Belediyesi ekipleri, sel sularının etkilediği alanlarda tahliye çalışması yaptı.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ İÇİN TIKLAYIN