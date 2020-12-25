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Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda koronavirüs testi tartışması! Londra'dan gelen yolcular...

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Son dakika haberler: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda koronavirüs testi tartışması! Londra'dan gelen yolcular...
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Son dakika haberi... İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun ardından Londra-İstanbul seferleri yeniden başladı. Londra'dan İstanbul'a uçuş gerçekleştiren yolculara 250 TL koronavirüs testi için ödeme yapılması bildirilirken, ödeme yapmak istemeyen yolcular ile firma yetkilileri arasında tartışma çıktı.

Londra Stansted - İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunun ardından saatler süren PCR testinde yolcular stresli dakikalar yaşadı. İstanbul'dan bağlantı uçuşu olan yolcular test yaptırmak için yetkililerin belirlediği bir noktada uzun kuyruklar oluşturdu.

TEST FİYATLARI 250 TL

Yaklaşık 3 buçuk saat bekletilen bazı yolcular ve firma yetkilileri arasında tartışma çıkarken, test yaptırmanın zorunlu olduğu ve test fiyatlarının 250 TL olması yolcuları daha da sinirlendirdi.

Uzun süre kuyrukta bekleyen bazı yolcular yetkililerin böyle bir uygulamayı ücretli yapmasına tepki gösterdi. Yolcular ile görevliler arasında çıkan tartışma kameraya yansıdı.

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