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DHA- AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: RTÜK’ten Erol Mütercimler açıklaması

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Son dakika haberler: RTÜK’ten Erol Mütercimler açıklaması
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RTÜK, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in katıldığı canlı yayındaki sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" denildi.

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