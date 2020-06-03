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Hürriyet
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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... PKK/YPG'li teröristin alçak planı tutmadı!

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Son dakika haberler... PKK/YPG'li teröristin alçak planı tutmadı!
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rasulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahaleyle bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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