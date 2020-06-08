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Son dakika haberler... Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a ‘askeri casusluk’tan gözaltı
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Oda TV’nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ‘Askeri casusluk’ suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
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