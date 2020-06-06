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Haber Giriş: 06.06.2020 - 17:59,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... O anlar kamerada! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mülteciler böyle kurtarıldı

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Yunan Sahil Güvenliği tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilen mülteciler, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı.

Konuyla ilgili MSB'nin Twitter hesabından şu ifadelere yer verildi:

"Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır."

Son dakika haberler... O anlar kamerada Yunanistanın ölüme terk ettiği mülteciler böyle kurtarıldı

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