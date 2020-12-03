Son dakika haberler: Nagehan Alçı için hapis istemi! Yargılanmasına başlandı

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Nagehan Alçı Kütahyalı katılmadı. Şikayetçi Hakkı Yalçınkaya ise avukatıyla duruşmada hazır bulundu.

"ŞİKAYETÇİYİM"



Şikayetçi Hakkı Yalçınkaya, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim olarak görev yaptığını belirtti. Şikayet dilekçesini tekrar ettiğini belirten Yalçınkaya, "Hakimlik görevim sebebiyle iğrenç karar veren, insan haklarına önem vermeyen, işkencecileri koruyan hakim ve eş düzeyde yargı mensubu olarak gösterildiğim, Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte Malatya icra mahkemesinde hakim olduğum halde daha önce de FETÖ'cü basın tarafından hedef gösterildiğim için aynı düşüncelerin devamı ve etkisiyle sanığın tarafıma hakaret ettiğini, virüs tatilinde internette yaptığım kontrolde tesadüfen öğrendim. Hakaret yöntemi FETÖ'cülerle aynı metodun eseri olarak icra edildiğini düşünüyorum. Çünkü Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğum dönemde Silivri Cezaevinde görülen davadaki hukuksuzlukları ve Türk Mitolojisinin kirletilmesine yönelik bir dava konusunda karar yazdığım için Yargıtay'da çok defa yargılandım. Beraat ettim. Sanık savunmasında da geçmişten kalan kirli suçlamaların etkisinde kaldığını belirtmiştir. Sanığın hakaret eyleminin temadi etmesi sebebiyle ve hatta iddianameden sonra da devam ettiğinden cezalandırılması talep ediyorum. Aslında Türkiyemizde ne basının, ne mahkemelerin bu tür söylemlere muhatap olmasına vicdanım el vermiyor. Ama öldüğümde arkamdan 'Hrant Dink katillerinden biri' yorumununda olmasını istemiyorum. Onun için şikayetçi oldum. Davaya katılmak istiyorum. En üst hadden cezalandırılması talep ederim" dedi.

"SANIK ZORLA GETİRİLSİN"



Hakim, soruşturma aşamasında sanık hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, bu kararın daha sonra kaldırıldığını belirtti. Ermeni tarihini çok kaynaktan okumuş biri olduğunu da söyleyen hakim Yalçınkaya, "Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinde görev yaparken Mezopotamya'da yaşayan insanların tarihlerini çok okudum. Ermeni ulusuyla herhangi bir sorunum yoktur" dedi. Yalçınkaya, "Sanık zorla getirilsin. Sanığın savcılıkça korunduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"HEDEF HALİNE GETİRİLDİ"



Şikayetçi hakimin avukatı Yeşim Gün ise, "Gazetede yayımlanan yazıyla şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın başına malum olay gelmişti. Benzer şekilde müvekkilimizin başına olay gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Yazı nedeniyle müvekkilim hedef haline getirilmiştir. Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi gözetilerek üst hadden cezalandırılması talep ediyorum" dedi.

ALÇI'NIN AVUKATI: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR



Sanık Nagehan Alçı'nın avukatı Selim erbağcı da, "Aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Müştekinin kişilik haklarına saldırı sözkonusu değildir. Basın ve ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu nedenle beraatine karar verilmesi gerekmektedir. Müvekkilimi bir sonraki celse hazır edeceğiz" diyerek süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ



Mahkeme, Nagehan alçı'nın hazır edilmesi için süre verilmesine ve katılma talebinin sanık ifadesi alındıktan sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME



İddianamede, Hakim Hakkı Yalçınkaya'nın sanık Nagehan Alçı'nın köşe yazısında Hrant Dink'in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğunu belirterek şikayetçi olduğu anlatıldı. İddianamede, sanık Nagehan Alçı'nın 15 Haziran 2018'deki köşe yazısına da yer verilerek "Maalesef bugün hâlâ birey haklarını önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti var. Yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Sadece İzmir'deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi'nde hâlâ Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkûm eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapıyor. Bu hukuksuz zihniyetteki yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir kurum. Hakimler ve savcılar her siyasi görüşten olabilirler, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar" dediği aktarıldı. İddianamede, Nagehan Alçı'nın "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.