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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

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Son dakika haberler... MSB: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

Suriye'nin kuzeyinden kaçan terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis'in Çobanbey bölgesinde ve Şanlıurfa Suruç ilçesindeki hudut karakollarına teslim oldu.

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