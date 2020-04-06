Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:59,
Son dakika haberler: MSB duyurdu... İleri bir tarihe ertelendi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB), "2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.
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