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Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:59,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: MSB duyurdu... İleri bir tarihe ertelendi

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Son dakika haberler: MSB duyurdu... İleri bir tarihe ertelendi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB), "2020 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberler: MSB duyurdu... İleri bir tarihe ertelendi

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