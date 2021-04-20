Son dakika haberler: MSB duyurdu! Bir ilk yaşandı...

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağımız tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi. 16 Nisan’da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldı. Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyeti de icra edilerek İspanya’da bulunan CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon’a tespitlerin bildirimi sağlandı" denildi.

1️⃣ NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağımız tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi. 16 Nisan’da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldı. pic.twitter.com/NxYziByhrr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2021

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