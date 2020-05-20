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Haber Giriş: 20.05.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler: MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, ''Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.'' açıklamasında bulundu.

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