Son dakika haberler: MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/q1J75kUpND