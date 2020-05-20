Son Güncelleme:
Son dakika haberler: MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, ''Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.'' açıklamasında bulundu.
Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/q1J75kUpND— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2020
DETAYLAR GELİYOR...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle