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DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 11:29,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MSB duyurdu: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... MSB duyurdu: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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