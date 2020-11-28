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DHA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB açıkladı: Sınır hattında yakalandılar

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Son dakika haberler: MSB açıkladı: Sınır hattında yakalandılar
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MSB, "Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişinin İpsala sınır hattında hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi, İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen 3 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi" denildi.

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