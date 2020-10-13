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Son dakika haberler: MSB açıkladı! Fırat Kalkanı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.'' açıklamasında bulundu.
MSB, ''Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.'' açıklamasında bulundu.
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