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Haber Giriş: 27.05.2020 - 11:47,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler: MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den gelen açıklamada, ''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' denildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıya tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, harekat sonucu 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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