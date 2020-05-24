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AA
Haber Giriş: 24.05.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bayram mesajı

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Son dakika haberler: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bayram mesajı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz."açıklamarında bulundu. Bahçeli ayrıca, "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında. MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir." 

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