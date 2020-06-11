Son dakika haberler... Metin Topuz davasında karar: 8 yıl 9 ay hapis

ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı. Topuz, FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, konuyla ilgili canlı yayında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Metin Topuz, ABD DEA'in Türkiye'deki irtibat görevlisi. 1982'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na santral görevlisi olarak başlıyor. 10 yıl boyunca orada değişik görevlerde bulunuyor. Daha sonra 1992'de DEA, irtibat görevlisi olarak onu istihdam ediyor. O zamandan itibaren de Emniyet birimleri ile çok sıkı irtibat kuruyor. Savcılık ilk soruşturmasında Metin Topuz'un FETÖ'nün 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri amaçla temin etme' gibi suçlamalarda da bulunuyor. Özellikle Metin Topuz'un firari savcı Zekeriya Öz ile irtibat olduğunu söylüyor. FETÖ'ye bağlı üst düzey emniyet görevlileri ile de irtibatı olduğu görüşünde bulunuluyordu. Fakat Metin Topuz da ifadelerinde bunları reddetti. 'Ben irtibat görevlisiyim.' demiş ve 309 emniyet ve kolluk yetkilileri ile de görüştüğünü iddia etmişti. Mahkeme bu değerlendirmeyi üyelikten çıkardı ve 'örgüte yardım' kapsamına aldı ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Metin Topuz'un Zekeriya Öz ile ve emniyetin o dönemki FETÖ üyesi üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu iddia edilmişti. Savcılık da bu yönde soruşturmayı sürdürmüştü ancak mahkeme şekilde karar verdi.

Yaklaşık 990 gündür hapis cezasını çekiyor. Dava oldukça önemliydi. ABD de bu davaya önem gösterdi. İstanbul'daki Başkonsolosluk yetkilileri neredeyse tüm davalara gelip takip ettiler. Savcılık iddialarını sundu ancak, 'örgüte yardım' suçundan cezasını verdi."