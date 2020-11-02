Son dakika haberler: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

Meteoroloji 12. Böle Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin edilmektedir. Güney ve güney batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetlice saatteki hızı ortalama 40 ila 60 kilometreye ulaşması öngörülen rüzgar bekleniyor” denildi.