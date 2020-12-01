AA
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Son dakika haberler: Menemen Belediyesi'nde Deniz Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisinde yapılan 4. tur oylamada eşitlik bozulmayınca, kura çekimi sonucu CHP'li üye Deniz Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi.
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisinde yapılan 4. tur oylamada eşitlik bozulmayınca, kura çekimi sonucu CHP'li üye Deniz Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi.
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