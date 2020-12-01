MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Menemen Belediyesi'nde Deniz Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi
GeriGündem Son dakika haberler: Menemen Belediyesi'nde Deniz Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Menemen Belediyesi'nde Deniz Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Menemen Belediyesi'nde Deniz Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi
Abone Olgoogle-news

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisinde yapılan 4. tur oylamada eşitlik bozulmayınca, kura çekimi sonucu CHP'li üye Deniz Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisinde yapılan 4. tur oylamada eşitlik bozulmayınca, kura çekimi sonucu CHP'li üye Deniz Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle