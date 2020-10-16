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Haber Giriş: 16.10.2020 - 19:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Markar Esayan hayatını kaybetti

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Son dakika haberler... Markar Esayan hayatını kaybetti
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kalın, paylaşımında "Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından Esayan için başsağlığı mesajı verdi. Ünal'ın paylaşımı şöyle:

"MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Bşk. Yard. değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Eseyan aramızdan ayrıldı, acımız büyük. Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle."

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