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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 23:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Mardin'de 65 yaş ve üstü için yeni karar

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Son dakika haberler: Mardin'de 65 yaş ve üstü için yeni karar
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MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlarda 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. Alınan yeni kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine,  65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt, ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girmelerinin yasaklanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.

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